عرض الصيانة الدورية على سيارات كيا 2016 وما قبلها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، ولاتفوت عرض الصيانة الدورية لموديلات كيا 2016 و ما قبلها.
تفاصيل الحملة:
*الموديلات التي يشملها العرض ( أوبتيما – كادنزا – سبورتاج – كرنفال )
ثلاثة باقات صيانة للصيانة الدورية (الأساسية) :
– سعر الباقة الأولي 599 ريال للسبورتاج و الأوبتيما
– سعر الباقة الثانية 699 ريال أوبتيما – كادنزا – كارنفال
– سعر الباقة الثالثة 799 ريال أوبتيما – كادنزا
– الأسعار شاملة الضريبة
الشروط:
- العرض ساري حتى 30 سبتمبر 2021
- تطبق الشروط والاحكام
للمزيد من المعلومات اتصل على 920014200 أو تواصل واتساب على الرقم نفسه.
صورة العرض: