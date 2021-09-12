عرض الصيانة الدورية على سيارات كيا 2016 وما قبلها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، ولاتفوت عرض الصيانة الدورية لموديلات كيا 2016 و ما قبلها.

تفاصيل الحملة:

*الموديلات التي يشملها العرض ( أوبتيما – كادنزا – سبورتاج – كرنفال )

ثلاثة باقات صيانة للصيانة الدورية (الأساسية) :

– سعر الباقة الأولي 599 ريال للسبورتاج و الأوبتيما

– سعر الباقة الثانية 699 ريال أوبتيما – كادنزا – كارنفال

– سعر الباقة الثالثة 799 ريال أوبتيما – كادنزا

– الأسعار شاملة الضريبة

الشروط:

العرض ساري حتى 30 سبتمبر 2021

تطبق الشروط والاحكام

للمزيد من المعلومات اتصل على 920014200 أو تواصل واتساب على الرقم نفسه.

صورة العرض: