تعرف على أسباب عمل مروحة تبريد السيارة دون توقف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تعرض مروحة تبريد محرك السيارة للخلل وعملها بشكل مستمر بدون توقف من المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين خاصة في السيارات القديمة، وهو ما قد يسبب تلف المروحة ويجلب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة.

وترجع أهمية المروحة فى دورها الفعال على خفض درجة حرارة سائل التبريد في الردياتير، والذي يقوم بدوره بخفض حرارة المحرك، وفي حال توقف مروحة التبريد عن التشغيل فإنه يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مستمر، مما يعرضه للأعطال والتي قد تصل لحد التلف.

ونظراً لخطورة هذه المشكلة سوف نستعرض لكم خلال السطور التالية أسباب عدم توقف مروحة التبريد عن التشغيل، وهي كما يلي:

– ارتفاع درجة حرارة المحرك، ويرجع عدم توقفها لمحاولتها المستمرة خفض حرارة المحرك، ويمكن التأكد من هذا الأمر عن طريق فحص لوحة عدادات الطبلون والتأكد من عدم وصول مؤشر الحرارة للعلامة الحمراء.

– تعرض مبرد السيارة للانسداد، وفي هذه الحالة كل ما عليك هو تنظيف المبرد من الاتساخات والصدأ الذي قد يكون متراكم داخله.

– حدوث نوع من الأخطاء الميكانيكية أو الكهربائية من جهاز استشعار ضعيف أو من مكون آخر، أو قد يكون السبب خلل في برمجة كمبيوتر السيارة أو خلل في الفيوز الخاص بالمروحة.