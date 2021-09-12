علامات انسداد فلتر المكيف وكيفية تنظيفه بنفسك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر فلتر هواء المكيف من أبرز الفلاتر الهامة في السيارة، وذلك لمساهمته في عمل المكيف بكفاءة عالية، حيث يعمل على تنقية الهواء الداخل لمقصورة القيادة، فيتمتع قائد السيارة والركاب بهواء نقي ونظيف بعيد عن الغبار والأتربة.

لكن مع مرور الوقت قد يتعرض الفلتر للانسداد نتيجة تراكم الاتساخات والأتربة والحشرات الميتة به، وهو ما يؤدي إلى تناقص كفاءة عمل المكيف وعدم تبريده بالصورة المطلوبة، وخلال السطور التالية نقدم لكم علامات انسداد فلتر المكيف وكيفية تنظيفه.

علامات انسداد فلتر المكيف

– ملاحظة ضعف تدفق الهواء من فتحات المكيف، حيث إن الفلتر المليء بالأتربة والاتساخات يمنع خروج الهواء بالشكل السليم.

– ضعف تبريد المكيف بشكل كبير.

– ظهور روائح كريهة عند تشغيل المكيف.

– انخفاض صوت المكيف حتى عند تشغيله بأقصى قوته.

– في حال معاناتك من الحساسية ستلاحظ عند تشغيل المكيف إصابتك بنوبات من العطس المتكررة الناتجة عن الغبار المتراكم بالفلتر الخاص بالمكيف.

خطوات تنظيف فلتر المكيف

– قم بفك فلتر المكيف من داخل علبته، ستجده سهل الخلع لن يستغرق عدة دقائق، بسبب عدم وجود مشابك أو حواجز إضافية لتثبيت الفلتر في موضعه في داخل العلبة.

– استخدم المكنسة الكهربائية في شفط الغبار على أن يكون خارج السيارة.

– قم بملء وعاء بالماء الدافئ، ممزوج بنوع من المنظفات السائلة الخاصة بالتنظيف.

– أغمر الفلتر في السائل مع تحريكه برفق للتخلص من الغبار والأتربة التي توجد به.

– بعد إخراج الفلتر من الخليط قم بغسله بالماء.

– قم بوضع الفلتر في مزيج من الماء والخل للتخلص من البكتيريا، ثم اشطفه بالماء الفاتر.

– ثم قم بتجفيف الفلتر جيدا قبل أن تعيد تركيبه مرة أخرى.