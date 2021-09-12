“لتبقى” يجب شراء الإطارات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود (المستوى الأخضر).

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – طالبت “لتبقى” الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة بالتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وشراء الإطار الأعلى كفاءة (المستوى الأخضر).

وفي التفاصيل، بيّنت الحملة أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة (استهلاك الوقود)، بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من “ممتاز إلى سيء جداً”، وتنقسم بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات إلى قسمين “كفاءة الطاقة” و”التماسك على الأسطح الرطبة”

وأوضحت أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ “مقاومة الدوران”؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما زاد أثره على استهلاك السيارة للوقود والعكس صحيح، إذ أن الإطار ذي مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.

وبناءً عليه تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك السيارة للوقود من “ممتاز إلى سيئ جداً “، ويُتوقع أن يقلل معيار كفاءة الطاقة للإطارات من استهلاك الوقود بمقدار 2-4% بالنسبة للسيارات الخفيفة و6–8% بالنسبة للسيارات الثقيلة.