ما هو سر ارتفاع دواسة الفرامل عن دواسة البنزين في السيارة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الأشياء التي دائماً ما تثار في ذهن كثير من قائدي السيارات ولا يجد له إجابة هو سر ارتفاع دواسة الوقود عن دواسة البنزين، قد يعتقد البعض أنه بسبب أمر بسيط وليس له أهمية، لكن في الواقع هذا التصميم له أهمية كبيرة، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم أجابه هذا اللغز!

أوضح خبراء السيارات أن سبب ارتفاع دواسة المكابح عن دواسة البنزين له عدة أسباب هامة، ومنها أن دواسة المكابح متصلة بكابس الأسطوانة الرئيسية التي تحول قوة قدم السائق إلى ضغط هيدروليكي يفعّل المكابح، وهي تتواجد على ارتفاع أعلى من محرك السيارة بسبب ضيق المساحة.

وأضاف الخبراء أن دواسة المكابح تحتاج أيضاً إلى مدى حركة ومساحة أكبر ليتمكن السائق من التحكم بسهولة وارتياح في مدى القوة الملائمة التي يود الضغط بها على المكابح، كي يعمل نظام الـ ABS بكفاءة عالية لمنع انغلاق العجلات في حالة الكبح المفاجئ.

كما تم تصميم تواجد دواسة البنزين على مستوى منخفض بأرضية السيارة لإتاحة وضع قدم السائق عليها أحياناً لإراحتها، بينما لو كانت دواسة المكابح هي المنخفضة، حينها ستكون الاحتمالية كبيرة للضغط عليها بالخطأ، ما قد يؤدي إلى حادث غير متوقع.