عرض الصيانة المجانية من كيا الجبر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، وكُن أحد المحظوظين واحصل على صيانة مجانيّة لسيارتك..
تفاصيل العرض:
*عرض 100 صيانة مجانية ل 100 عميل محظوظ :
– عملاء صيانة كيا الجبر سيكون لديهم الفرصة في الدخل علي سحب عشوائي لعمل صيانة وجانية
– تم تخصيص عدد 100 صيانة مجانية لي 100 عميل
– ستقدم الخدمة مجانية بالكامل للعميل الرابح
– فقط علي العميل الزائر لمراكز صيانة كيا الجبر بعد إستلام فاتورة الصيانة ستصله رسالة علي جواله بها رابط
– يقوم العميل بتعبئة بياناته من خلال الرابط الذي إستقبله بعد إستلامه للفاتورة
– العرض ساري حتي 15 أكتوبر 2021
للمزيد من المعلومات اتصل على 920014200 أو تواصل واتساب على الرقم نفسه.
صورة العرض: