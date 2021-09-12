عرض الصيانة المجانية من كيا الجبر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، وكُن أحد المحظوظين واحصل على صيانة مجانيّة لسيارتك..

تفاصيل العرض:

*عرض 100 صيانة مجانية ل 100 عميل محظوظ :

– عملاء صيانة كيا الجبر سيكون لديهم الفرصة في الدخل علي سحب عشوائي لعمل صيانة وجانية

– تم تخصيص عدد 100 صيانة مجانية لي 100 عميل

– ستقدم الخدمة مجانية بالكامل للعميل الرابح

– فقط علي العميل الزائر لمراكز صيانة كيا الجبر بعد إستلام فاتورة الصيانة ستصله رسالة علي جواله بها رابط

– يقوم العميل بتعبئة بياناته من خلال الرابط الذي إستقبله بعد إستلامه للفاتورة

– العرض ساري حتي 15 أكتوبر 2021

للمزيد من المعلومات اتصل على 920014200 أو تواصل واتساب على الرقم نفسه.

صورة العرض: