شاومي تؤسس علامة سيارات كهربائية جديدة رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دخول شاومي في صناعة السيارات وتقنياتها بدأ بشكل محدود وحذر منذ أعوام ولكن الآن أعلن العملاق الصيني التقني رسمياً عن تأسيس علامة شاومي EV جديدة للسيارات الكهربائية.

وتحظى العلامة الجديدة برأس مال موثق بـ 1.5 مليار دولار – 5.6 مليار ريال وسيمثلها قانونياً مؤسس شاومي ورئيسها التنفيذي لي جون وفق التصريح الصحفي للشركة.

وصرحت شاومي إنها أجرت استطلاعات رأي موثقة للمستهلكين في الصين لخمسة أشهر وزارت مصانع أكثر من 10 شركات محورية في مجال السيارات لاكتساب خبرة هامة في المجال قبل تدشين العلامة الكهربائية الجديدة، كما جهزت بالفعل فريقاً محترفاً مكوناً من 300 فرد وترحب بتعيين آخرين من ذوي الموهبة في الأشهر القادمة.

وتهدف شاومي لاستثمار ما لا يقل عن 10 مليار دولار – 37.5 مليار ريال خلال العقد القادم لتطوير التقنيات الكهربائية وأنظمة التوجيه الذاتي وصنع السيارات الكهربائية، غالباً بالتعاون مع شركات أخرى، ربما جريت وول موتورز إذا صحت شائعات أخيرة.