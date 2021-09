شاهد سوبريخت بقوة 16 ألف حصان وسعر 332 مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يتوفر سوبر يخت “جالاكتيك سوبر نوفا” حالياً للبيع بسعر 88.5 مليون دولار (332 مليون ريال)، ويبلغ طوله 70 متراً، وبالطبع هذا السعر يُترجم إلى عجائب في الداخل وتصميم فريد ومذهل في الخارج، واليوم دعونا نأخذكم في جولة حوله للتعرف عليه.

قامت شركة Heesen الهولندية لليخوت ببنائه، وقد قام بتصميم خارجيته المصمم الشهير Espen Øino، وتتميز بعناصر تصميم فريدة من نوعها، في حين أن الداخلية تم تصميمها من قبل ساندر سينوت، والذي لديه خطه الخاص من تصميم اليخوت الفاخرة، لكنه يقدم خدماته أيضاً للشركة.

بداية من الخارجية، فيتميز السوبر يخت ببدن يسمح بسرعة قصوى تبلغ 30 عقدة بالرغم من وزنه البالغ 1,200 طن، ويتميز أيضاً بخطوط جسد طويلة وأنيقة، ويتميز بطلاء أبيض مع زجاج أسود يُعطيه طابعاً فخماً، وتظهر الأربعة طوابق المكونة له بوضوح.

في الداخل، يتميز السطح العلوي باستخدام الصلب، مما يحافظ على سلامة الجميع، وتتميز المقصورة بأشياء كثيرة مثل الصالات الضخمة وطاولات الطعام وكراسي الاستلقاء للتشمس، كما تضفي مواد مثل الأخشاب والمعادن والزجاج والإضاءة والسقف نغمة دافئة إلى المقصورة.

يُمكن للضيوف الاسترخاء عند قوس اليخت، بينما يتم توفير المزيد من مساحات الجلوس حولها، ويوجد أيضاً أماكن لتناول الطعام في الهواء الطلق، ويتميز السطح الرئيسي باحتوائه على الزلاجات النفاثة في المرآب، وفي الخلف، يوجد حمام سباحة ضخم، وشلالاً يصب في حوض السباحة من أعلى السطح.

يحوي اليخت أيضاً على غرف كبار الشخصيات وأجنحة الطاقم وغرفة للمحركات، وجميعها موجودة في الطابق السفلي، وتُظهر صورتان فقط الجزء الداخلي من أماكن إقامة كبار الشخصيات، لكنها تُظهر الرفاهية التي سيحصل عليها جميع ركاب اليخت الفاخر، وفي الختام، نصل إلى القوة، حيث يحصل اليخت على قوة 16,146 حصان، وهي قوة مذهلة بالطبع لكن منطقية ليخت بهذا الحجم.

