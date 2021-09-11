عرض بترومين على تقسيط نيسان التيما 2021 لليوم الوطني الـ 91

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، في اليوم الوطني الـ 91، امتلك نيسان ألتيما 2021 بأقوى العروض بالتعاون مع بنك الرياض.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان ألتيما موديل 2021

سعر التقسيط: ابتداء من 1,149 ريال شهريا

مميزات العرض:

0% دفعة اولى.

نسبة مرابحة 0.91%

الشروط والأحكام:

العرض بالتعاون مع بنك الرياض.

هذا العرض ساري من 15 وحتى 30 سبتمبر 2021.

تطبق الشروط و الأحكام.

القسط الشهري يختلف طبقاً لنسبة التأمين ومعدل النسبة السنويطبقاً لشروط جهة التمويل.

صورة العرض: