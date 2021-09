فورد اكسبدشن 2023 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد فورد للكشف عن اكسبديشن المُحدثة في عام 2022، حيث ستحصل على إصدار عالي الأداء يحمل اسم اكسبديشن ST لأول مرة على الإطلاق، كما ستحصل على إصدار آخر وهو اكسبديشن تيمبرلاين، والذي يظهر في اللقطات التجسسية الجديدة.

التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ اكسبديشن تيمبرلاين 2022 الأكثر شراسة وجاهزية للطرق الوعرة، وتظهر السيارة مع تمويه أقل قليلاً من ذي قبل، حيث أصبحت جميع التفاصيل الخارجية تقريباً مرئية الآخر باستثناء المصد الأمامي والباب الخلفي.

في الأمام، تظهر المصابيح الأمامية بدون تمويهات، حيث يُمكننا رؤية المصابيح LED النهارية على شكل حرف C مدمجة في المصابيح الأمامية، وتتميز المصابيح الأمامية بتصميم مختلف، كما تم إعادة تصميم إشارات الانعطاف لتأخذ شكل ثلاثة خطوط LED صغيرة على كل جانب.

أسفل المصابيح الأمامية وفي منتصف المصد نرى شعار تيمبرلاين مكشوفاً بالكامل، كما نرى خطافات القطر البرتقالية موضوعة أسفل المصد، وإذا حكمنا على هذه الصور، فإن تيمبرلاين يبدو أنها أعلى قليلاً عن الأرض من النسخة القياسية مما يلمح إلى ترقيات محتملة في التعليق.

وفي الختام، يُتوقع ألا تحدث أية تغييرات على محرك V6 الحالي سعة 3.5 لتر مزدوج التوربو، ولكن يُتوقع أن يحصل إصدار تيمبرلاين على قوة أكبر قليلاً من 375 أو 400 حصان القياسية، وبالنسبة، كما نأمل أن تحصل أيضاً على إصدار هجين مثل اف 150.

