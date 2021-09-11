تعيين مصمم بنتلي ولامبورجيني مديراً لعلامة جينيسيس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيُمكن لـ دوك دونكرولك توسيع دورة في علامة جينيسيس التُجارية، حيث تم تعيينه كرئيس إبداعي في جينيسيس ومجموعة هيونداي موتور، كما أصبح أيضاً رئيس العلامة التجارية جينيسيس.

قال دونكرولك أن هذا شرف عظيم له، مؤكداً أنه في جينيسيس التصميم هو العلامة التجارية والعلامة التُجارية هي التصميم، لذا فمن المنطقي أن يتوسع دوره في الشركة ليكون لها صدى أوثق.

وبصفته مديراً للإنشاءات، استخدم دونكرولك خبرة التصميم التي اكتسبها في أقسام التصميم في بنتلي ولامبورجيني وسكودا وأودي للإشراف على التصميم الداخلي لمجموعة هيونداي.

الآن، سيكون دونكرولك مسؤولاً أيضاً عن قيادة مبادرات العلامة التجارية الشاملة لشركة جينيسيس في الأسواق العالمية، وتقول الشركة أن هذه الخطوة هي علامة على التزامها بالتصميم، كما تم تكليفه بزيادة حضور العلامة في جميع أنحاء العالم.

وفي الختام، يُذكر أن دونكرولك انضم إلى مجموعة هيونداي في 2016، وتم تكليفه بالإشراف على التصميم في جينيسيس وهيونداي وكيا قبل مغادرته في مارس 2020 للتركيز على صحته، وفي نوفمبر 2020، اختار استئناف حياته المهنية كرئيس إبداعي لمجموعة هيونداي موتورز.