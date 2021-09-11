فولفو P1800 استطاعت قطع مسافة 5.2 مليون كيلومتر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تم إدراج سيارة فولفو P1800 كلاسيكية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونها السيارة غير التجارية التي قطعت المسافة الأطول على ظهر الأرض، فقد قطعت مسافة أكبر من 5.2 كم منذ أن غادرت المصنع.

يُذكر أنه تم إعادة بناء المحرك مرتين وتم طلائها لمرتين أيضاً، إلا أن المحرك لا يزال أصلياً، وكانت هذه السيارة مملوكة لـ إيرف جوردون، والذي وافته المنية في عام 2018، وأصبحت مملوكة بعد ذلك لصديقه الميكانيكي، نينو جامبينو، والذي التقى به في عام 1979، وقد شارك الاثين قيادة السيارة.

قال جامبينو أن جوردون أحب قيادة السيارة لأنه وجدها مريحة وكانت طريقته لرؤية البلد والخروج، وفي الوقت الحاضر، يُحب جامبينو قيادة السيارة لأنه في كل مرة يكون بداخلها يتخيل وجود صديقه بجانبه.

وفي النهاية، بالرغم من أن فولفو تمتلك السيارة حالياً، إلا أنه لا يزال يتم قيادتها بشكل دوري لزيادة عدد الكيلومترات في عداد مسافاتها لضمان استمرار إرثها، مؤكدة أنها سيارة فارقة في تاريخ الشركة.