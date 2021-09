بي ام دبليو الفئة الثالثة 2023 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ بي ام دبليو الفئة الثالثة 2023 فيس ليفت أثناء اختبارها، مما يشير إلى أن موعد تدشينها أصبح قاب قوسين أو أدنى.

تظهر السيارة في الصور بتمويهات على الواجهتين الأمامية والخلفية، وهو ما يشير إلى أن الواجهتين هما فقط من سيتم تحديثهما، وهو ما يحدث عادة في إصدارات الفيس ليفت.

بالرغم من إخفاء المصابيح الأمامية، إلا أنه يبدو أنها تحصل على مصابيح نهارية جديدة، كما تُظهر صور مسربة للسيارة أن المصابيح الأمامية ستحوي مصباحين نهاريين على جانبيها، كما ستتخلص المصابيح الأمامية من الالتواء الصغير في الجزء السفلي منها.

أخفت التمويهات أيضاً التحديثات التي ستحصل عليها مآخذ الهواء وزخارف التصميم التي تنتشر في الواجهة الأمامية، ولا يبدو أن الشبك الأمامي قد ازداد حجمه، وفي الخلف، يُتوقع أن يحصل المصد على تصميم محدث، ولا نعلم ما إذا كان سيتم تحديث المصابيح الخلفية أم لا.

في الداخل، أفاد المصورون التجسسيون أن شاشة النظام الترفيهي قد تصبح منحنية قليلاً لتتوافق أكثر مع فلسفة التصميم الحالية للشركة، وفي الختام، يُذكر أنه تم الكشف عن الجيل الحالي في 2018، ومن المتوقع أن ينطلق إصدار الفيس ليفت في 2022 ليُباع كموديل 2023.

