سوبارو WRX 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياًَ “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت سوبارو الستار عن WRX الجيل الخامس الجديد بدفع كلي وتصميم جديد خارجياً وداخلياً ومنصة جديدة ومحرك مختلف، كما حصلت السيارة على فئة GT الرائدة الجديدة لعام 2022.

وحصلت السيارة على محرك 2.4 لتر 4 سلندر تيربو جديد بقوة 271 حصان وعزم 349 نيوتن متر، وهي زيادة محدودة 3 أحصنة فقط عن الجيل الرابع، مع وصله بناقل يدوي 6 سرعات أو CVT، وإرسال القوة للعجلات الأربعة.

وانتقلت WRX للمنصة العالمية الجديدة لسوبارو بتحسينات عميقة في معدلات الثبات وانخفاض مركز جاذبية السيارة، وبالنسبة للتحديثات الجمالية فتشمل مصابيح أمامية LED جديدة وشبك أمامي أكبر حجماً.

كما حصلت السيارة على مصابيح خلفية جديدة مع استخدام الألمنيوم في بعض المكونات الخارجية مثل الرفارف الأمامية لتخفيف الوزن بعض الشيء، وبالانتقال للداخل نرى شاشة معلومات ترفيهية 11.6 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي والاتصال بالبلوتوث، مع نظام سمعي هارمان كاردون بـ 11 مكبر صوت.

وتتميز فئة GT الرائدة بمقاعد ريكارو رياضية حصرية بـ 8 وضعيات كهربائية وجنوط 18 رمادية حصرية وعدة وضعيات قيادة “سبورت وراحة وعادي”.. وستكشف سوبارو عن الأسعار خلال أسابيع.

