دودج تشوق لـ SUV جديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شوقت دودج لـ SUV جديدة كلياً للعلامة قبل أيام من تدشينها في المكسيك، مع وضع تمويهات محكمة عليها بالأبيض والأسود ولكن لا يسعنا سوى ملاحظة التصميم المختلف عن أي شيء في السوق حالياً لدودج.

إذا أردنا عقد مقارنات حقيقية فتبدو السيارة أقرب لسيارة جاك GS5 الصينية المطروحة بالفعل في عدة أسواق بأمريكا اللاتينية، ونشير إلى أن جاك تتعاون مع فيات كرايسلر المالكة لدودج في تطوير وطرح بعض الموديلات في الصين.

الأبعاد الخارجية لسيارة دودج تبدو مشابهة للسيارة الصينية مع مشاركة معظم عناصر التصميم باستثناء الشبك الأصغر نسبياً، مع نفس المصابيح الأمامية والخلفية والجناح الخلفي.

من المتوقع مشاركة المحرك كذلك بين السيارتين، 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 150 حصان وعزم دوران 234 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وسنعلم المزيد عنها قريباً.