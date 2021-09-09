بترومين نيسان تفتتح صالة عرض جديدة بجازان لتواصل توسعها بالمنطقة الجنوبية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – افتتحت بترومين نيسان وكيل الصانع الياباني في المملكة العربية السعودية، صالة عرض جديدة في جازان، لتستمر في توسعها في جنوب المملكة، وتحديداً في المدينة التي تقع في المنطقة الجنوبية الغربية، وهذه التوسعات تُشرف عليها نيسان العربية السعودية.

تتميز صالة العرض الجديدة بالتالي:

تقدم خدمات مبيعات وصيانة وقطع غيار.

تم بناؤها وفقاً لأحدث مبادرات نيسان المتعلقة بالتصميم المراعي للبيئة، مما يعني أنها تخضع للتحديث البصري والتقني من كافة النواحي لتلبية توقعات العملاء.

تتيح الصالة الجديدة في طريق الملك – حي المطار عرض عدد من الطرازات وتتوفر فيها مواقف سيارات للعملاء.

تضم مركز خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية بالإضافة إلى متجر ومخزن لقطع غيار نيسان الأصلية.

علق المدير التنفيذي لبترومين نيسان، تيرنس بيرن، على الافتتاح الجديد قائلاً: “في سعينا للتوسع حول المملكة، يسرنا افتتاح صالة العرض الجديدة بمدينة جازان، وهي خطوة كبيرة للشركة، ستتيح لنا خدمة عدد أكبر من العملاء في المنطقة الجنوبية، وبالطبع نحن سعداء بالتوسع، وهذه الصالة صُممت على أحدث مبادرات نيسان المتعلقة بالحفاظ على البيئة، ونستمر في التوسع للوصول إلى كافة العملاء، حيث نهدف للمحافظة على تقديم خدمة عملاء عالية المستوى بما يتماشى مع الخدمة العالمية التي تقدمها نيسان”.

من جانبه، قال مدير عام التسويق في بترومين نيسان، محمد الأرماني: “هي مناسبة جميلة ضمن الخطة التوسعية لشركتنا، حيث نخطط لافتتاح فروع جديدة قادمة حول المملكة، وتعزيز الاستثمار المحلي بالمنطقة، كما سنوظف كافة طاقم الصالة من سكان المنطقة، مما يساهم في الجهود الوطنية لدعم الشباب”.

وفي الختام، تمنح معارض نيسان تجربة استثنائية في جميع مراحل عملية شراء السيارة، ويُعتبر رضا العملاء عنصر أساسي لأعمال الشركة، وانطلاقاً من هذا النهج، فتعمل الشركة على التوسع في جميع مناطق المملكة، ويجدر بالذكر أن بترومين نيسان تمتلك حالياً عدداً من المراكز المعتمدة من نيسان السعودية في كافة أنحاء المملكة.