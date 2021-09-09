لوسيد ستبدأ تصنيع سياراتها في السعودية في 2024!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تجهز شركة لوسيد لخطوة تصنيع سياراتها في السعودية بحلول العام 2024 مع تقدمها بطلب لاعتماد الطراز وفق تصريحات نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات، سعود العسكر.

ونشير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك حصة تتعدى 60% في لوسيد، مع تحقيق أرباح ممتازة تعدت 22 مليار دولار مؤخراً على الاستثمار بعد إدراج أسهم الشركة في البورصة.

وأصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصريحات مسبقة يوضح أن استثماره في شركة لوسيد هو جزء من استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الدخل والمراهنة على الفرص المستقبلية في صناعة السيارات الكهربائية، والتي ستوفر نمواً قوياً في العوائد.

وستطرح لوسيد أول سيارة لها “إير” سيدان الفاخرة قبل نهاية العام الجاري مع تجهيزها لطرق سيارة SUV مبنية على نفس المنصة والمحركات باسم “جرافيتي” خلال 2022.

وصرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مسبقاً أنها بدأت باستقبال طلبات من مصنعي المركبات الكهربائية للحصول على شهادة اعتماد طراز للمركبات الكهربائية تمهيداً لتصديرها للملكة، مع إصدار شهادة اعتماد لطراز واحد حتى الآن.