كرايسلر تريد العودة إلى المنافسة بتعيين رئيس جديد لها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عينت ستيلانتيس كريستين فيويل كرئيسة تنفيذية لكرايسلر، ويسري ذلك القرار اعتباراً من 13 سبتمبر الجاري، ويُذكر أنها شغلت في السابق منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة Honeywell Safety and Productivity Solutions.

يُذكر أنها تمتلك خبرة أيضاً في صناعة السيارات، حيث حصلت في السابق على مسؤوليات تقدمية في المبيعات والتسويق وإدارة المنتجات والأرباح والخسائر في فورد وجونسون كونترولز وهونيويل.

قال كارلوس تافاريس، رئيس ستيلانتيس تعليقاً على القرار: “تعتبر كريستين التي تترأس كرايسلر أخباراً رائعة لشركة ستيلانتيس، وأنا مقتنع بأنها ستلعب دوراً أساسياً واستراتيجياً في تحديد الزخم الجديد والاتجاه لهذه العلامة التجارية الشهيرة، وإطلاق العنان لإمكاناتها العظيمة”.

وبالنسبة لمهامها الوظيفية، فتقول ستيلانتيس أن فيويل ستقدم استراتيجيات منتجات وتسويق ونماذج أعمال متطورة في علامة كرايسلر التجارية مع رؤى تتمحور حول العملاء وحلول مبتكرة، ويُذكر أن الشركة تمتلك حالياً مجموعة محدودة من المُنتجات، ومبيعاتها ضعيفة مقارنة بعلامات ستيلانتيس الأخرى.

والجدير بالذكر أنه في بداية ستيلانتيس، كان الكثيرون على يقين من أن كرايسلر سيتم التخلي عنها، لكن تافاريس قال في فبراير أن كرايسلر هي ركيزة في إمبراطورية السيارات المُشكلة حديثاً، مضيفاً أن رؤية العلامة التجارية لم يتم تحديدها بعد، مؤكداً أنه سيستعيد سمعة كرايسلر السابقة.

وفي النهاية، يجدر بالذكر أن كرايسلر شوقت لكروس أوفر كهربائية في يوليو الماضي، والتي سيتم بناؤها على منصة STLA EV، لكن في أغسطس، أعلنت ستيلانتيس أن كرايسلر لن تكشف عن أية سيارات جديدة حتى عام 2023.