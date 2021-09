بي إم دبليو الفئة الخامسة 2023 الجيل القادم يظهر أثناء اختباره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي إم دبليو الفئة الخامسة الجيل القادم في صور تجسسية جديدة أثناء اختباره في طرق ميونخ بالقرب من معرض ميونخ التي تقام فعالياته حالياً.

السيارات لا تزال مزودة بمصابيح اختبارية غير نهائية في الأمام والخلف، ولكن واحدة من السيارات تبدو هجينة بالقابس والأخرى بمحرك احتراق داخلي تقليدي، مع داخلية مموهة بكثافة.

وستحصل الفئة الخامسة الجديدة على تحديثات داخلية شاملة تشمل نظام معلومات iDrive الأحدث للمعلومات الترفيهية وبرمجيات محدثة وأنظمة ترفيهية وسلامة جديدة ومواد أفخم بالمقصورة.

وستنطلق الفئة الخامسة القادمة بعدد من محركات البنزين والديزل والهايبرد والكهرباء، مع تركيز أغلب التحديثات الميكانيكية التقنية المتطورة في نسخ الهايبرد والكهرباء، وأرفقنا لكم تصميم تخيلي للشكل النهائي المتوقع للسيدان الفاخرة بحجم أكبر ومصابيح جديدة أكثر أناقة، وسنعلم المزيد عنها خلال أسابيع.

