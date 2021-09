فورد توقف تصنيع موستنج بأحد مصانعها لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوقفت فورد الإنتاج مؤقتاً في مصنع فلات روك، وذلك بسبب تسرب بنزين مما أدى إلى حالة طوارئ في المنطقة المحيطة بالمصنع، حيث قال متحدث باسم الشركة أن الحفاظ على الحياة هو بالطبع أولوية الشركة وليس بناء المركبات.

كشف عامل بالمصنع أنهم تلقوا مكالمة من الشركة تفيد إلى أن على العمال أن يعودوا للمصنع يوم الاثنين، وعلى الرغم من كون المصنع آمناً من الناحية الفنية، فوفقاً لفورد، فقد قالت إن الخبراء يراقبون الهواء ولم يجدوا أي مشكلة تتعلق بالسلامة.

يُذكر أن فورد اعتقدت في البداية أن التسريب صغير نسبياً وينبع من أنبوب ينقل البنزين، ومع ذلك، قال متحدث باسم وزارة البيئة والطاقة في ولاية ميشيغان يوم الجمعة أنه يُقدر أن ما بين 3,750 لتر إلى 11,350 لتر من البنزين قد تسرب من مصنع فورد.

وفد أرسل مسؤولو وكالة حماية البيئة فرقاً للتحقيق من الواقعة واكتشفوا أبخرة بمستويات قابلة للاشتعال في بعض المنازل وأغطية غرف التفتيش، كما تم إغلاق مدرستين كإجراء احترازي بسبب ارتفاع مستويات البنزين، وهي مادة كيميائية شديدة الاشتعال، كما أنها أيضاً مادة مسرطنة معروفة.

من جانبها، قبلت شركة فورد اللوم على التسريب، وقالت أنها تعمل على اكتشاف مصدره، ولن تتعامل معه على أنه حادث منفرد، إلا أنها تأمل في ألا تتكرر هذه المشكلة في مصانعها الأخرى، وتقول أنها ستأخذ ما تعلمته من التحقيق في هذا المصنع وتُطبقة على كل مصانعها الأخرى للتأكد من ذلك.

وفي النهاية، قالت شركة فورد أنها تُنشئ صندوقاً بقيمة مليون دولار (3.75 مليون ريال) لمساعدة مجتمع Flat Rock والسكان المتضررين من تسرب البنزين، كما أنها تعمل مع المسؤولين الفيدراليين وفي الولاية والمحليين لتحييد التهديد الناجم عن تسرب البنزين.

