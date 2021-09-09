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تسريب مازدا CX-5 موديل 2022 فيس ليفت

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت مؤخرًا خطط مازدا تجاه أهم موديلاتها، وعلمنا من التسريبات استلام CX-5 لبعض التحديثات قبل نهاية العام الجاري، مع انتقال الجيل القادم لمنصة جديدة كلياً بمحرك 6 سلندر جديد.

والآن تسربت صور مازدا CX-5 المحدثة في الصين قبل التدشين الرسمي لها، ونلحظ بعض التحديثات الجمالية المركزة في المقدمة بشكل خاص، مثل مصابيح أمامية LED أنحف وشبك أمامي معدل مماثل لـ CX-30 الجديدة.

كما نرى فتحات هواء جديدة ومصابيح خلفية محدثة وزخرفات كروم جديدة، ومن المتوقع استلام السيارة لمواد أفخم في المقصورة وتقنيات جديدة للسلامة والترفيه.

ومن المتوقع استمرار CX-5 المحدثة بمحرك سكاي اكتيف -G المتطور لمازدا سعة 2.5 لتر بدفع أمامي أو كلي وقوة 187 حصان وعزم 252 نيوتن متر ضمن خيارات أخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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