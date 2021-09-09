تعرف على أماكن تواجد فروع يلو في المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر 90 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية، وحرصت الشركة على أن تقدم خدماتها لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، وهو ما اتاحته من خلال توفير خدمة الشحن بين المدن.

حيث يمكنك من خلال هذه الخدمة أن تستلم سيارتك من فرع ثم تقوم بتسليمها لأي فرع أخر، ومع انتشار الفروع في كافة المدن، فإن الأمر أصبح سهل للغاية، وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص يلو على توفير كافة الخدمات لعملائها من أجل تشجيع السياحة الداخلية في السعودية، وإليك فروع يلو في المملكة.

فروع المطارات

مطار الملك خالد الصالة 1 – الرياض

مطار الملك خالد الصالة 5 – الرياض

مطار الملك خالد الصالة 2 – الرياض

مطار الملك عبدالعزيز الصالة الشمالية

مطار الملك عبدالعزيز الصالة 1 – جدة

مطار الامير سلطان – تبوك

مطار الامير محمد – المدينة المنورة

مطار الامير عبدالمحسن – ينبع

مطار الامير عبدالمجيد – العلا

مطار الجوف – سكاكا

مطار حائل

مطار عرعر

مطار الامير نايف – بريدة

مطار الملك فهد – الدمام

مطار نجران

مطار ابها

مطار الملك عبدالله – جازان

مطار الملك سعود – الباحة

مطار بيشة

فروع الرياض

الياسمين – الرياض

اليرموك – الرياض

الفلاح – الرياض

النرجس – الرياض

الاحمدية – الرياض

ظهرة لبن – شارع الطائف – الرياض

ظهرة لبن – شارع الشفا – الرياض

الرائد – الرياض

الفيصلية – الدرعية

العقيق – الرياض

المصيف – الرياض

القدس – الرياض

السويدي – الرياض

الروابي – الرياض

المروة – الرياض

النموذجية – الرياض

الملز – الرياض

طويق – شارع نجم الدين – الرياض

بدر – الرياض

البديعة – الرياض

المنيفية – الخرج

المنصورة – الرياض

العزيزية – الرياض

طويق – طريق جدة – الرياض

فروع جدة

العزيزية – جدة

التوفيق – جدة

النهضة – جدة

النزهة – جدة

السلامة – جدة

الشرفية – جدة

البغدادية – جدة

الشوقية – مكة المكرمة

فروع الغربية وتبوك

العليا – تبوك

البحيرة – ينبع

العزيزية – العلا

العزيزية – المدينة المنورة

الخالدية – المدينة المنورة

فروع الشمالية والقصيم

الوسيطاء – حائل

مطار الجوف – سكاكا

المساعدية – عرعر

سلطانة – بريدة

فروع المنطقة الشرقية

الهفوف – الاحساء

مطار الاحساء

الثقبة – الخبر

المنطقة الصناعية – الجبيل

البلد – الجبيل

الروضة – الدمام

الخزامى – الخبر

الفيصلية – حفر الباطن

فروع عسير ونجران

الغويلا – نجران

النزهة – أبها

البديع – أبها

النماص – النماص

الرصراص – خميس مشيط

الخالدية – خميس مشيط

النزهة – محايل عسير

فروع جازان

الظبية – صبيا

الدرب – الدرب

احد المسارحة

النهضة – بيش

طريق المطار – جازان

الميناء – فرسان

الروضة – أبو عريش

فروع الطائف والباحة

بلجرشي

الظفير – الباحة

الفهد – بيشه

مطار الطائف

الشرقية – القنفذة

القيم – الطائف

الموقع يلو الإلكتروني: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور