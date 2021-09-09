قوائم انتظار لاندكروزر الجديدة تصل لـ 4 أعوام!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في أغسطس الماضي صرحت تويوتا إن قوائم الانتظار للاندكروزر 2022 الجديدة وصلت لأكثر من عام في بعض الأسواق كما أغلقت تويوتا باب الطلب المسبق في اليابان مؤقتاً على السيارة.

والآن أشار تقرير أسترالي من Cars Guide أن قوائم الانتظار وصلت إلى 4 أعوام كاملة لبعض الفئات! لعدة أسباب أبرزها ولا مفاجأة هنا النقص العالمي الشديد في قطع السيارات وبالأخص أشباه الموصلات.

ونشير إلى أن أزمة النقص أجبرت تويوتا بالفعل على إيقاف تصنيع لاندكروزر في معظم سبتمبر وبعض أيام أغسطس، ما أثر بشكل إضافي على توافر السيارة في الأسواق العالمية.

بالنسبة لأكثر الفئات المتعرضة لهذه التأخيرات في قوائم الانتظار فهي فئة ZX وفئة GR سبورت الرياضية، وقد أشارت تحليلات أخيرة إلى أن أزمة نقص أشباه الموصلات قد تستمر لعام 2023 على أقل تقدير.