مرسيدس AMG ستلغي بعض الموديلات الأرخص سعراً ضمن استراتيجية جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – توسّع مجال سيارات AMG عالية الأداء في العقدين الأخيرين ليشمل كل شيء تقريباً من هاتشباك بـ 4 سلندر إلى سيارات GT بلاك سيريس الخارقة بمقعدين، ولكن يبدو أن رحلة التوسع هذه وصلت لنهايتها.

في الواقع، صرح رئيس AMG الجديد فيليب شايمر، أن من أهدافه الرئيسية تبسيط مجال العلامة الرياضية وإلغاء الفئات الأرخص سعرًا لصالح التركيز على الموديلات الحصرية الأعلى أداءً وفخامة.

وتتراوح أسعار سيارات AMG في أوروبا من 56,000 دولار لـ A35 هاتشباك إلى 465,000 دولار لـ GT بلاك سيريس، وستتركز عملية الإقصاء على الموديلات الأرخص من 70-90 ألف دولار، ليس لهم جميعاً ولكن لبعضهم.

كما أكد رئيس AMG على استراتيجية جديدة تهدف لتمييز سيارات AMG المستقبلية عن سيارات مرسيدس الأخرى، سواء في التصميم أو عبر استخدام منصة كهربائية منفصلة كلياً تقوم العلامة بتطويرها حالياً.

بالنسبة لتساؤلات البعض عن ازدياد وزن سيارات AMG الكهربائية القادمة بسبب البطاريات الثقيلة، فأجاب شايمر بأن برمجيات الشاسيه الذكية ستلغي تأثير الوزن الإضافي، كما أن توافر الشواحن السريعة وتحسن البنية التحتية الكهربائية سيسمح لـ AMG باستخدام بطاريات أصغر بدون إرهاق الملاك.