هونشي H9 واودي A6 تخرجان من المصنع نفسه! تعرف على شراكات تصنيع هونشي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعد مصنع فاو مالكة هونشي أكبر وأقدم مصنع سيارات في الصين بالكامل منذ نشأته في عام 1953، وتمتلك الشركة 18 موقعاً مختلفاً في الصين للتصنيع والإنتاج بعمالة تزيد عن 150,000 موظف.

وتقوم الشركة بإنتاج السيارات السيدان والإس يو في والشاحنات التجارية وحافلات النقل وقطع الغيار والمكونات والمعدات.

وتقوم الشركة بإنتاج كمايات ضخمة للغاية من السيارات في العام الواحد، حيث بلغ إجمالي الإنتاج الخاص بالشركة في عام 2019 فقط 3.464 مليون سيارة!

لتحقق بذلك عائدات بلغت 620 مليار يوان صيني (360 مليار ريال)، مع صافي ربح بلغ 44.05 مليار يوان صيني (25.5 مليار ريال).

هونشي وفولكس وأودي ومازدا وتويوتا – كلهم يخرجون من نفس المصنع!

بما أن السوق الصيني هو واحد من أهم وأكبر ان لم يكن أهم سوق سيارات على مستوى العالم بشكل كامل بسبب مساحته الشاسعة وتعداد سكانه الضخم للغاية، تقوم العديد من الشركات بتصنيع سياراتها في الصين.

وكان لشركة فاو نصيب الأسد من تلك العملية، حيث تقوم شركة فاو بتصنيع 6 سيارات فولكس فاجن و 6 سيارات أودي و 6 سيارات تويوتا وسيارتي مازدا.. نستعرضهم من خلال الفقرة التالية.

فولكس فاجن

جيتا – تي روك – ماجوتان – باسات CC – تايرون.

A3 – A4L – A6L – Q2L – Q3 – Q5L

تويوتا

فيوس – كورولا – ايزوا – كراون – راف 4 – برادو.

مازدا

أتينزا (6) – CX4.

مليار يوان صيني للبحث والتطوير!

هذا وقد خصصت الشركة مبلغ مليار يوان صيني (580 مليون ريال) كقرض من 16 بنك مختلف في جمهورية الصين الشعبية مخصص فقط للبحث والتطوير.. وتعد شركة “هونشي” هي العلامة الفاخرة المملوكة من قبل شركة فاو بخبرتها العريقة الممتدة للعديد من السنين ، بجانب الخبرة والقدرة على الإنتاج الضخم بجودة متناهية مع شركات عملاقة مثل أودي وفولكس فاجن.

الوكيل الرسمي في السعودية

يذكر بأن التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة هي حالياً الوكيل الرسمي لسيارات هونشي في السعودية، وهي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف الشركة أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكتها بنهاية العام 2021 ما يصل إلى 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة عبر التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة مثل إنفينيتي وهونشي ومازيراتي. كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة.