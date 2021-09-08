فلتر هواء السيارة: ما هي الأعطال التي يسببها تلفه؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر فلتر الهواء من أبرز الأجزاء الهامة التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث أنه الجزء المسؤول عن تنقية الهواء الداخل إلى المحرك من أى ملوثات مثل الأتربة والغبار والشوائب، ما يساهم في إتمام عملية الاحتراق الداخلي في المحرك بكفاءة عالية.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لفلتر الهواء، إلا أن كثير من قائدي السيارات يهملون صيانته وتغييره في مواعيده المقررة، مما يؤدي إلى انسداد أو تلف فلتر الهواء، وهو ما يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة.

ومن أبرز المشاكل التي يسببها انسداد أو تلف فلتر الهواء، تأخر دوران المحرك، وانخفاض قوة وعزم المحرك، وزيادة استهلاك الوقود، وخروج دخان أسود من العادم، وصدور أصوات فرقعة خفيفة، ولقد نصح خبراء السيارات باستبدال فلتر الهواء كل 10.000 كلم، أو وفقاً لما ينص عليه كتيب السيارة.

ويعمد بعض قائدي السيارات إلى تنظيف الفلتر بدلاً من استبداله، حيث يقومون بتنظيفه عن طريق توجيه هواء مضغوط نحوه، لكن هذه العملية غالباً ما تتسبب في تلف الفلتر، وذلك لأنها تؤدي إلى توسيع الفتحات الصغيرة جدا به التي تمتنع الأتربة والاتساخات من المرور للمحرك، وبالتالي تتسبب في إصابة المحرك بالعديد من المشاكل والأعطال.