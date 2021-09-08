تويوتا تبدأ باختبار سيارات مزودة ببطاريات “صلبة” كهربائية ثورية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت تويوتا باختبار سيارة كهربائية بتقنية بطاريات الحالة الصلبة التي قد تمثل ثورة في معدلات كثافة الطاقة والمدى والتكلفة في البطاريات الكهربائية.

السيارة التي ترونها في الفيديو المرفق هي نسخة معدلة لسيارة LQ كونسيبت التي دشنتها تويوتا في معرض طوكيو 2019 كسيارة ذكاء اصطناعي وقيادة ذاتية، ومنذ ذلك الحين وقد شاركت في دور استعراضي في إعلانات متعددة لأولمبياد طوكيو، والآن استخدمتها تويوتا لاختبار بطاريات الحالة الصلبة الجديدة على أرض الواقع.

وقد أكدت تويوتا بالفعل على أخذ تصاريح رسمية من عدة حكومات لبدء اختبارات بطاريات الحالة الصلبة بشكل فعلي تمهيدًا لتوفيرها في الأسواق خلال الأعوام الأربعة القادمة.

ويُذكر أن عدة شركات أخرى دخلت سباق تطوير بطاريات الحالة الصلبة، منها مرسيدس والتي صممت باص eCitaro الجديد المزود بهذه البطاريات ولكنه يظل بعيداً عن مرحلة الطرح التجاري، كما استثمرت بي إم دبليو بشكل مكثف في التقنية وتأمل في طرحها قبل 2025.