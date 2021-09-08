تعرف على أسباب صفير فرامل السيارة والحل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر صدور صوت صفير من الفرامل من المشاكل الشائعة التي قد تواجه قائدي السيارات أثناء القيادة، ويزداد هذا الصوت أثناء هبوط السيارة المنحدرات وعند الضغط المتكرر على دواسة المكابح، وهو ما يسبب القلق لدى السائقين.

ويرجع الخبراء سبب صدور هذا الصوت المزعج إلى وجود مشكلة في أحد أجزاء المكابح أو بسبب انتهاء العمر الافتراضي له، سواء كان أقراص الفرامل أو البطانة (الفحمات) أو سلندر المكابح، وهو ما يسبب ضعف عملية كبح السيارة، ويشكل خطورة على سلامة السائق والركاب.

ونظراً لخطورة هذه المشكلة، نستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز أنواع وأسباب صفير الفرامل وكيفية علاج هذه المشكلة.

– صفير بسيط

يصدر هذا الصفير عند بداية تآكل وتلف بطانة الفرامل، ولعلاج هذه المشكلة قامت بعض الشركات بوضع قطعة نحاسية في قماش الفرامل، متصلة بلمبة التحذير في طبلون السيارة تضئ عند اقتراب تلف هذه القطعة، ويفضل حين حدوث هذه المشكلة تغيير بطانة الفرامل.

– صفير صادر من سلندر الفرامل

عند الضغط على دواسة المكابح لإيقاف السيارة، يقوم السلندر بالضغط على بطانة الفرامل فتسد الأسطوانة، وهنا يتم تحويل الطاقة الحركية إلى حرارية عن طريق الاحتكاك فتتوقف السيارة، لكن مع كثرة الضغط على المكابح يتأثر السلندر أو المكبس بالحرارة، في هذه الحالة يجب فحص السلندر وتزييته من الداخل أو تغييره، كما يفضل تشحيم مسامير الفرامل أيضاً.

– صفير حاد مع ارتجاج مقود القيادة

تحدث هذه المشكلة عند تآكل بطانة الفرامل تماماً، حينها يصدر هذا الصفير الحاد نتيجة احتكاك حديد الفرامل مع اسطوانة الفرامل، ويجب في هذه الحال تغيير بطانة الفرامل، وخرط قرص الفرامل إذا وجد أنه قد تأثر بهذه المشكلة.