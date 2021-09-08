رئيس تصميم مرسيدس: التوجه الكهربائي سيقتل السيدان التقليدية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الصعب تفادي حقيقة أن صناعة السيارة متجهة للكهرباء، ويكفي إلقاء نظرة على معرض ميونخ للسيارات المقام فعالياته حاليًا لنرى أن أغلب السيارات فيه مزودة بمولد كهربائي من نوع ما، مع تدشين مرسيدس وحدها لـ 5 موديلات كهربائية حتى الآن.

ولكن ماذا يعني هذا التوجه الكهربائي لمستقبل مرسيدس وتصميمها؟، نرى إجابة هامة على هذا السؤال من رئيس تصميم مرسيدس، جوردن فاجينير، والذي يرى أن التوجه الكهربائي سيقتل السيدان التقليدية.

وبالفعل عند النظر لسيارات EQS و EQE نفهم ما يقصده بهذا التصريح، حيث نرى تصاميم جديدة تجمع بين السيدان والهاتشباك وربما الكوبيه أيضاً.

ووضح فاجينير أن تصميم السيدان التقليدية غير مناسب للتوجه الكهربائي لأسباب إيروديناميكية، ولتعارضها مع استخدام البطاريات الكهربائية الكبيرة.. “السيدان التقليدية ستبدو قبيحة للغاية عند وضع البطاريات الكبيرة فيها”.

ويرى فاجينير أن تصميم سيارات EQ الجديدة يمثل الحل الأمثل لهذه المعضلة، بشكل أكثر امتداداً وأناقة من أبعاد السيدان التقليدية برأيه، وهي لغة تصميم ستعتمدها مرسيدس في موديلات السيدان لأعوام قادمة.