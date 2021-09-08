ما المزايا التي عليك التحلّي بها كي تكون سائق ’جي إم سي سييرا‘ حقيقياً؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أظهَرَت الدراسات أن شراء السيارة هو انعكاس لشخصية السائق. ففي حين تلعب مجموعة عناصر مثل التقنيات والسلامة والحجم واللون دوراً بارزاً في قرار الشراء، لكن الحقيقة هي أن القرار المتخَذ عبر اللاوعي يتأثّر بشكلٍ كبير بخلفية المشتري وحالته ووضعه الاجتماعي. فإذا كنت تملك سيارة رياضية، فهذا يعني أنك قد تكون من محبّي المجازفة. بينما إذا كنت تفضّل مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، فهذا يعني أن الأمان هو ربما القيمة الأساسية التي تبحث عنها. أما إذا كنت ترغب بالحصول على أضخم شاحنة بيك-أب وأكثرها قدرة وجرأة في السوق، فأنت بحاجة إذن إلى رفيق يمكنك الوثوق به تماماً.

بناءً عليه، يمكن اعتبار أن شاحنة ’جي إم سي سييرا‘ ليست للسائق الذي يهاب المجازفة، إذ إنها تتميّز بكونها جريئة ونشطة ولا تتيح مجالاً للاعتذار عن المضي قُدُماً في المغامرة، وبالتالي فإنها تتطلّب سائقاً يتحلّى بالصفات نفسها التي تتمتّع هي بها.

لذا، ما الذي يتطلّبه الأمر للجلوس خلف مقود هذه الشاحنة الراقية والانطلاق بها في رحلات رائعة؟

الثقة للسيطرة على الدروب

تم تصميم ’جي إم سي سييرا‘ للعام 2021 كي تكون أجرأ وأطول وأقوى وأضخم طراز من نوعها حتى الآن. وفي الواقع، يبلغ طول هذه الشاحنة من ’جي إم سي‘ 6,128 مم، وعرضها 2,063 مم وارتفاعها 1,915 مم، وبالتالي فهي تحتل موقعاً أساسياً أينما تواجدت، سواء على الطرقات السريعة المفتوحة أم الشوارع الضيّقة داخل المدن.

وبسبب هذه المزايا، فإنها بحاجة لسائق يتمتّع بثقة عالية كي يفرض حضوره على المقعد خلف المقود والسيطرة على الطريق، خصوصاً وأن هذا الحضور القوي يتعزّز أكثر عبر التصميم الرائع الذي يحوي مقصورة أضخم وصندوقاً أوسع.

وهذه الثقة التي يتحلّى بها السائق تلاقيها ’جي إم سي سييرا‘ بالمِثل عبر جمعها بين التصميم الأنيق والعملانية العالية بصفتها شاحنة من الفئة الراقية. ولهذا فإنها تتألّق بعجلات من الألومنيوم المصقول وشكل متعدّد الأبعاد جرى تثبيتها في مواضع أقرب إلى الزوايا، مما يعزّز المظهر المميّز ويولّد وقفة أكثر جرأة.

علاوة على هذا، فإن ’جي إم سي سييرا‘ بواجهتها الأمامية التي لا تخطئها العين، أكان بفضل الشبك الأضخم أم الأضواء الحصرية بشكل حرف C، تمنح السائق إحساساً بالسيطرة على أي نوع من الطرقات، سائرة كانت أم مركونة.

حب القيادة على الدروب الوعرة

يتميّز السائقون في العالم العربي بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص بحبّهم المتوارَث للصحراء. وبغضّ النظر عن الهدف من المغامرة، أكانت نزهة مع الأصدقاء، أم رحلة لتناول عشاء على الطريقة التقليدية، أم خوض التحدّيات فوق الدروب الوعرة، فهناك علاقة قوية بين أبناء المجتمعات المحلّية والكثبان الرملية.

ضمن هذا الإطار، فإن فرص القيادة على الدروب الوعرة ترتقي بالمتعة إلى مستويات أخرى، وهذا شغف حقيقي يتشاركه سائقو ’جي إم سي سييرا‘ فيما بينهم.وعلى غرار المركبة الراقية نفسها، فإن سائقي ’جي إم سي سييرا‘، وبالأخصّ أولئك الذين يختارون الفئة AT4، هم مستكشفون ومغامرون بالفطرة. وفي المقابل، فإنهم يستفيدون من باقة واسعة من الميّزات التي ترتقي برحلاتهم على الدروب الوعرة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، تأتي ’جي إم سي سييرا‘ مزوَّدة من المصنع بنظام رفع التعليق بمقدار 2 بوصة، الأمر الذي يمنح مظهراً قوياً وقدرات أصيلة على الطرق الوعرة بفضل الوضعية الأكثر ارتفاعاً وزوايا الاقتراب والإبتعاد المحسَّنة.

كما توفّر الفئة AT4 إطارات قوية لكافة التضاريس مع عجلات حصرية، بما في ذلك عجلات فريدة من الألومنيوم المصقول آلياً مقاس 18 بوصة مع أضلاع سداسية ولمسات باللون الرمادي الداكن، إلى جانب توافر عجلات اختيارية من الألومنيوم المصقول آلياً مقاس 20 بوصة بستة أضلاع مع لمسات من الكربون الرمادي المعدني.

لذا يمكن القول أن الرابط الذي يجمع بين سائقي ’جي إم سي سييرا AT4‘ والقيادة على الطرق الوعرة ليس له أي مثيل على الإطلاق.

شغف بالتقنيات المتطوّرة

إلى جانب مظهرها المهيمِن وخصائصها الفريدة للدروب الوعرة، تم تجهيز ’جي إم سي سييرا‘ أيضاً بالعديد من المزايا التقنية المتقدّمة، وهذا الشيء يتطلّب بدوره سائقاً يعشق التقنيات الحديثة كي يستمتع ويحقّق أقصى استفادة منها.

ضمن هذا السياق، تقدّم ’جي إم سي سييرا‘ الباب الخلفي المبتكَر الأول من نوعه بقطاع السيارات طراز GMC MultiPro Tailgate ذات الست وظائف، بالإضافة إلى نظام الصوت MultiPro منKicker® ، مما يُضفي قدراً كبيراً من المرح والراحة إلى الرحلة.

بالإضافة إلى هذا، تم تزويد ’جي إم سي سييرا‘ بنظام إختيار وضعية الجر، والذي يسمح للسائق الاختيار من بين وضعيات الجر المحدَّدة مسبقاً والمصمَّمة خصّيصاً لتناسب مختلف التضاريس أو الظروف المناخية. وعند الاستفادة المطلَقة من هذه الميّزة، فإن تجربة القيادة تكون قد تغيّرت بشكل كامل.

كما جرى تجهيز ’جي إم سي سييرا‘ بنظام كاميرا رؤية خلفية عالي الدقّة، وهو يتميّز في جزء منه بخاصّيةّHitch Guidance التي تتضمّن خطوطاً شبكية ديناميكية خاصّة بالشاحنة نفسها بالإضافة أيضاً إلى تلك المخصَّصة للمقطورة الموصولة. بدورها، فإن وضعية Hitch View تسمح للسائق بعد تفعيلها بتقريب مجال الرؤية وذلك بهدف تمكين المناورة الدقيقة عند استخدام وصلة القطر.

بناءً على كل ما تقدّم، هل تعتبِر أن لديك الجرأة الكافية لقيادة هذه الشاحنة الجبّارة، متحلّياً بالثقة العالية والشغف بالمغامرة على الدروب الوعرة والاهتمام بالتقنيات الحديثة؟

عن التوكيلات العالمية للسيارات

التوكيلات العالمية للسيارات هي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت التوكيلات العالمية للسيارات على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف التوكيلات العالمية للسيارات أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكة التوكيلات العالمية للسيارات بنهاية العام 2021 ما يصل إلى 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة مثل إنفينيتي وهونشي ومازيراتي. كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة.

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