“المرور” الفحص الدوري سنوياً إجراء إلزامي لتجديد استمارة السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن إجراء الفحص الفني الدوري للسيارات سنوياً إجراء إلزامي لكي تتمكن من تجديد استمارة السيارة.

وأوضح المرور أن السيارات الخاصة الجديدة تُستثنى من ذلك، إذ يُجرى الفحص الفني الدوري لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة، وينص نظام المرور على أن عدم تقديم السيارة للفحص الفني الدوري مخالفة غرامتها تراوح بين 150 ريالا في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى.

وتجدر الإشارة إلى أنه لتجديد استمارة السيارة يلزم ما يلي: