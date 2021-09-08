رئيس مشروع سيارة آبل يستقيل وينضم لفورد!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في تطورات مفاجئة، أعلنت فورد عن انضمام رئيس مشروع سيارة آبل، دوج فيلد، للعلامة للإشراف على قسم تطوير التقنيات المتطورة وأنظمة السيارات.

وقد شغل دوج فيلد وظائف متعددة في آبل للإشراف على المشاريع الخاصة المتعلقة بالسيارات للعملاق التقني، كما عمل مسبقاً كنائب رئيس القسم الهندسي في تيسلا، وفي بدايات مسيرته المهنية عمل فيلد لدى فورد.

وسيعمل فيلد في منصبه الجديد تحت المدير التنفيذي جيم فارلي مباشرة، وسيشرف على استراتيجية البرمجيات وتقنيات الاتصال الإلكترونية.

منذ تقلده لمنصب الإدارة التنفيذية لفورد في أكتوبر الماضي وقد وضع جيم فارلي تركيزاً خاصاً على تعزيز عمليات التطوير الرقمي للعلامة كجزء من استراتيجية تهدف لتوليد أرباح مستدامة من المستهلكين.