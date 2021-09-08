مرسيدس تسلك الطريق الأخضر.. قانون الانبعاثات ينتصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع الاتحاد الأوروبي خطة لكافة ماركات السيارات بأن تتوقف كافة عن طرح سيارات عاملة بمحركات احتراق داخلي بحلول عام 2035.

وعلى الرغم من عدم الموافقة الرسمية على هذا المخطط، تفرض المفوضية الأوروبية لمراقبة الانبعاثات الضارة بالسيارات، قانون باسم Euro 7، يجبر مصنعي السيارات على التخلف إجباريا من سياراتهم العاملة بالجازولين والديزل بحلول عام 2025.

وعلى ما يبدو، كانت ماركة مرسيدس أكثر المتحمسين للمضي قدما في تنفيذ هذا القانون وتطبيقه "الطريق الأخضر" كما يوصف عمليا على سياراتها قبل أي ماركة أخرى.

وذلك بحسب موقع "موتو وان" المختص بأخبار السيارات، الذي أفاد بأن الماركة الألمانية تعمل على تخفيض نسبة سياراتها العاملة المطروحة حديثا بمحركات احتراق داخلي، بنسبة 50% في أقرب وقت، وستكون أول من يحقق هدف قانون Euro 7 في موعده.

أزمة التوريد

وخارج أوروبا، تواجه مرسيدس أزمة عجز في توريد قطع التصنيع الرئيسية اللازمة لسياراتها العاملة بمحركات V8 داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق موقع "موتور وان" هذه الأزمة، قد تدفع الماركة الألمانية لوقف طرح أي سيارة عاملة بمحرك V8 من مرسيدس للسوق الأمريكية على مدار عام 2022.

وذلك بحسب تقرير لموقع Reddit الذي أفاد بأن هذا القرار سيشمل كافة سيارات مرسيدس من مختلف الفئات، العاملة بمحرك V8، والتي ستحرم منها السوق الأمريكية العام المقبل، إذا ما استمرت أزمة التوريد.

حتى سيارات مرسيدس التابعة لفئة AMG، قد يطبق عليها قرار حظر الطرح بأمريكا، في حالة كانت عاملة بمحركات V8.

وفصل الموقع الأمريكي كافة الموديلات التي ستحرم منها السوق الأمريكية، إذا ما طبقت مرسيدس قرار حظر الطرح، وتشمل كل من طراز AMG C63 وطراز AMG GLC 63 وطراز AMG E63 وطراز GLE 580 وطراز AMG GLE 63 وطراز AMG GLS 63.

وأيضا كل من طراز GLS600 Maybach وطراز G550 وطراز AMG G63.