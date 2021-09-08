قصة مازيراتي بورا: أول مازيراتي بمحرك وسطي في التاريخ!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعد المحركات الوسطية الخلفية واحدة من أهم وأبرز العوامل التي تساهم وبشدة في تحقيق التوزيع المثالي للوزن في السيارة، والتوزيع المثالي للوزن بالسيارة هو طموح صعب المنال من قبل كل شركات السيارات حول العالم لما له من فائدة وتأثير ملموس في طريقة حركة السيارة على الطرقات ودخولها وخروجها من المنعطفات بطريقة سليمة.

في التقرير الآتي، سنتعرف سوياً على طراز “بورا” اول سيارة بمحرك وسطي خلفي من مازيراتي!

البداية

فات خمسون عاماً بالتمام والكمال على الظهور الأول لطراز مازيراتي بورا في معرض جينيف الدولي للسيارات، ولم تكن “بورا” اول سيارة من مازيراتي بمحرك خلفي وسطي فحسب، بل كانت أيضاً اول سيارة من مازيراتي بنظام تعليق مستقل.. لتمثل السيارة بذلك منعطفاً تاريخي في عالم صناعة السيارات بشكل كامل.

وبدأت مازيراتي تسعى خلف تلك النقطة الهندسية الهامة بسبب ظهورها في عالم سباقات السيارات الـ F1 والثورة الهندسية التي إستطاعت المحركات الخلفية الوسطية ان تحققها.

المحرك ومنظومة الدفع

قدمت السيارة بمحرك مكون من 8 إسطوانات على شكل حرف V بسعة 4.7 لتر بقوة 310 حصان، لتحصل بعد سنتين على محرك جديد بسعة 4.9 لتر، هذا وقد تم تثبيت المحرك كما ذكرنا بالمقطع الخلفي الوسطي من السيارة.

وتمتعت السيارة بكشافات أمامية قابلة للفتح والإغلاق بشكل كهربائي لتحقيق أفضل قدر ممكن من معامل السحب وأقل قدر ممكن من مقاومة الهواء، مع نظام تعليق مستمر ودفع كلّي للعجلات ومكابح قرصية وناقل حركة من قابض واحد وبخمس نسب أمامية.

التصميم الخارجي والداخلي

إستطاع المصممون ان يقدموا نموذجاً للداخلية المريحة للغاية والرياضية في نفس الوقت ، عبر عدد 2 مقعد فقط بتصميم متوازن.

وحصلت السيارة على مقدمة منخفضة وذات سمك قليل للغاية للعمل على إختراق الهواء مع فتحتين أماميتين للتبريد والتنفس، وبفضل ذلك التصميم المتحد مع المحرك ومنظومة الدفع، إستطاعت السيارة ان تحقق سرعة قصوى بلغت 280 كم/ ساعة!

النتيجة النهائية، هو تقديم سيارة تناسب تماماً روح “الروك” التي كانت حاضرة وبقوة من سبعينيات القرن الماضي حتى إنتهاء إنتاجها رسمياً في العام 1978 بإنتاج محدود حول العالم بلغ عدده 564 نسخة فقط لا غير.

الوكيل الرسمي في السعودية

يذكر بأن التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة هي حالياً الوكيل الرسمي لسيارات مازيراتي في السعودية، وهي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف الشركة أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكتها بنهاية العام 2021 ما يصل إلى 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة عبر التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة مثل إنفينيتي وهونشي ومازيراتي. كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة.