"تاكسي روبوت" يتجول في شوارع هذه الدولة العام المقبل.. 7ركاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ خدمة تاكسي روبوت ذاتي القيادة في ألمانيا، خلال العام المقبل، في أول خبر سار من معرض السيارات الدولي في ميونخ.

وتعتزم شركة "زيكست" الألمانية لتأجير السيارات وشركة "موبيل آي" الإسرائيلية المملوكة لمجموعة أنتل الأمريكية اعتبارا من العام المقبل تقديم خدمة تاكسي روبوت في ألمانيا بعدد من السيارات ذاتية القيادة.

أعلن ذلك الكسندر زيكست، المشارك في رئاسة شركة "زيكست"، وبات جليسنجر، رئيس "إانتل"، الثلاثاء، خلال معرض ميونخ.

وفي بداية التشغيل التجريبي، ستعمل السيارات ذاتية القيادة من مستوى الأتمتة الرابع،1 وهو ما يعني أن النظام سيتولى عملية القيادة بشكل دائم مع استمرار وجود سائق في السيارة للعمل في حالات استثنائية فقط.

وسيتم التنفيذ باستخدام سيارة سعة 7 ركاب من إنتاج شركة "نيو" الصينية، وهي سيارة تم تحديثها بشكل كبير بالاستعانة بتقنية شركة "موبيل آي"، ومن ذلك أجهزة استشعار ليدار، والعديد من الكاميرات للرؤية الشاملة بالإضافة إلى مستشعرات رادار خلف المصد الأمامي والخلفي (الاكصدام).

وسيتمكن العملاء من حجز الخدمة عن طريق تطبيق "موفيت آب" من "إنتل"، وكذلك من تطبيق شركة "زيكست".

وسيتم دمج عرض التاكسي الروبوت ذاتي القيادة ضمن منصة التنقل "وان" التابعة لـ"زيكست"، والتي تقدم خدمات لتأجير ومشاركة، واشتراكات السيارات في تطبيق واحد.

وقال يوهان يونجفيرت، مدير شركة "موبيل آي"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه من المنتظر أن يبدأ التشغيل ببرنامج محدود.

وأضاف، أن "زيكست"، و"موبيل آي" ستدعوان عملاء للمشاركة في تجريب هذه الخدمة، وفي الوقت نفسه ستعمل الشركتان على استخراج التصاريح الضرورية للتشغيل المنتظم.

وأشار إلى أن عملية استخراج تراخيص للسيارات جارية بالفعل لدى المكتب الاتحادي للمركبات بألمانيا، وهيئة الرقابة الفنية في الجنوب "تي يو في زود".

وأوضح يونجفيرت، أن التاكسي الروبوت الذي ستشغله "زيكست"، و"موبيل آي"، سيكون أول سيارة تستفيد من إطار القانون الجديد للقيادة الذاتية في ألمانيا، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية يوليو/تموز الماضي.