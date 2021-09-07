انطلاق فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات.. "الكهربائية" تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم قيود كورونا، انطلقت اليوم الثلاثاء في ميونيخ فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات، بحضور أعداد كبيرة من الشركات.

وعدد الزوار كان أقل بكثير من الدورات السابقة ،إلا أنه تمييز بالكثير من العروض الجديدة، خاصة تلك المصنعة في ألمانيا من قبل أودي وبي إم دبليو ومرسيدس.

وتصدرت السيارات الكهربائية قائمة معروضات الشركات بالمعرض الدولي.

وافتتحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رسميا فعاليات المعرض.

وقالت ميركل، إن قطاع النقل يمكنه ويجب عليه أن يسهم بقدر كبير في الحياد المناخي.. "ويمكننا أن نرى الكثير من هذا هنا في ميونخ".



ورأت ميركل، أن قطاع صناعة السيارات في حد ذاته ليس جزءا من مشكلة المناخ.. "بل إنه بالدرجة الأولى جزء من الحل".

وأعربت ميركل، عن سرورها لأن الاتجاه يسير على نحو لا يمكن تجاهله صوب التنقل الكهربائي.. "وكل شركات صناعة السيارات لديها الآن في برنامجها سيارات كهربائية صالحة لروتين الحياة اليومي"ن وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت إلى أن الأمر كان مختلفا في آخر معرض للسيارات في فرانكفورت قبل عامين.

وقالت ميركل، إن مليون سيارة كهربائية تسير في الطرق في ألمانيا في الوقت الراهن.

واعترفت ميركل، بأن شركات السيارات محقة في انتقاد تباطؤ إنشاء أعمدة شحن عامة "، وعلينا أن نتحسن في هذا الشأن".

وقالت، إن هذا الأمر يسري على الصعيد الأوروبي أيضا.

وتابعت ميركل: "عندما أتطلع حولي، أصبح على قناعة تامة بأن التحول إلى الحياد المناخي سينجح بالنسبة لبلادنا، وبالنسبة لقطاع صناعة السيارات لدينا".

ونبهت ميركل، إلى أنه لن يمكن الحفاظ على الوظائف داخل ألمانيا أثناء عملية التحول في حال لم تكن الظروف الإطارية مواتية.

وتابعت: "وهذا سيكون محل نقاش على المستوى الأوروبي، ولهذا فإن من الأمور الحاسمة تماما لمستقبلنا أن نحافظ على القدرة التنافسية الدولية لاقتصادنا".

وأضافت ميركل، وسط تصفيق في القاعة أنه ثمة نقطة حاسمة أخرى تتمثل في الانفتاح التكنولوجي.

وقالت، إن التنقل الكهربائي سيكون دعامة وكذلك أيضا سيسهم الهيدروجين والوقود الاصطناعي في حماية المناخ.