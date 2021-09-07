تويوتا تعلن عن استثمار 51.4 مليار ريال في البطاريات الكهربائية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تويوتا عن خطط لاستثمار 13.7 مليار دولار – 51.4 مليار ريال لتوريد وتطوير البطاريات للسيارات الكهربائية والهجينة بحلول 2030، لتنضم بذلك إلى صانعات السيارات العالمية الأخيرة التي ضاعفت استثمارتها الكهربائية مؤخراً استعداداً للارتفاع المتوقع في الطلب العالمي على السيارات البيئية.

وتنوي أكبر صانعة سيارات في العالم بناء 70 خط إنتاج جديد مخصص للبطاريات الكهربائية بحلول 2030 بالإضافة إلى رفع معدلات توريد البطاريات من مصادر خارجية.

ويُذكر أن تويوتا أعلنت منذ أشهر عن خطط لطرح 15 سيارة كهربائية حول العالم بحلول 2025، منهم 7 موديلات تحت سلسلة موديلات bZ الجديدة كلياً والتي رأينا أول سيارة منها في معرض شانغهاي للسيارات في أبريل الماضي.

مع ذلك أكدت تويوتا مرة أخرى على تمسكها بمحركات الاحتراق الداخلي في العقود القادمة ودعمها بتقنيات هايبرد لتحسين الكفاءة والصرفية وتوفيرها بسعر تنافسي للمستهلكين.

كما تعهدت تويوتا بإجراء عدد من التحسينات لبطارياتها لخفض تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية، و تستمر العلامة بتطوير تكنولوجيا بطاريات الحالة الصلبة الثورية التي توفر ضعف معدلات المدى وكثافة الطاقة مقارنةً ببطاريات ليثيوم أيون الحالية.