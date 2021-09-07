5 مميزات أبهرتنا في كورفيت C8 ستنقراي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحافظ كورفيت C8 الجديدة على شعبيتها الجارفة حول العالم، مع اقتناصها الدوريّ للمركز الأول في القوائم الشهرية للسيارات الأسرع مبيعاً بالولايات المتحدة ولا غرابة لما تتمتع به السيارة من مزايا ومواصفات مذهلة مقارنة بسعرها التنافسي، ونستعرض لكم بعض أبرز هذه المزايا.

1- الإتقان في التفاصيل والاهتمام براحة الركاب

شيفروليه كورفيت هي سيارة رياضية قبل أي شيء آخر ولكن لم تنس شيفروليه جوانب إرضاء ركاب المقصورة بمستويات راحة ودعم تكنولوجي مقارب للسيارات الفاخرة، كما تتمتع بمعدلات اهتزاز وإزعاج صوتي منخفض للغاية حتى في السرعات المرتفعة لضمان تجربة قيادة مريحة حتى في الرحلات الطويلة.

2- ديناميكيات القيادة

بالطبع لا غبار على ديناميكيات القيادة الرشيقة الممتعة لكورفيت الجديدة، بمعدل تسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 2.8 ثانية فقط عند إضافة حزمة الأداء Z51 الاختيارية، مع مستويات دقة تحكم وتوجيه مدهشة تدعم السيارة في المناورات والمنعطفات، ومكابح عالية الأداء ضمن مزايا ميكانيكية أخرى تضع السيارة في مصاف بعض السيارات الخارقة في السوق.

3- التصميم الخارجي

انتقال كورفيت C8 للمحرك الوسطي أدى لتحسينات متعددة في جوانب الأداء بالإضافة إلى السماح بأبعاد جديد مثيرة للسيارة، ولغة تصميم غير مسبوقة في تاريخ كورفيت، وهو توجه جمالي حاز على إعجاب الكثيرين من عشاق السيارة.

4- المقصورة

تتميز كورفيت C8 بمقصورة جديدة كلياً بتصميم أقرب للطائرات المقاتلة ولوحة عدادات رقمية بالكامل وصفّ طويل من الأزرار الموضوعة بين السائق والراكب الأمامي على كونسول أوسط ضخم، مع استخدام مواد عالية الجودة في كل تفصيلة تقريباً.

5- التقنيات

بالإضافة إلى التصميم الداخلي المركز على السائق وجودة المواد، تتميز مقصورة كورفيت بأحدث أنظمة المعلومات الترفيهية لشيفروليه بشاشة لمسية قياسية لونية HD قياس 8 إنش وأحدث تقنيات البلوتوث وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، ونظام سمعي فاخر Bose بـ 10 مكبرات صوت وعدد واسع من أنظمة السلامة المتطورة للعلامة.