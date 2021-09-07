باقة سيارات مستعملة تصلح للمقبلين على القيادة لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر مجموعة سيارات مستعملة من مختلف الماركات، يرى الخبراء بموقع "كار أند درايفر" أنها أنسب اختيار لتجربة قيادة أولى للمراهقين.

وجمع الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات في تقرير أبرز هذه السيارات التي يرى أنها مناسبة للمراهقين، وتتسم في الوقت نفسه ان تكلفتها لا تتخطى الـ 10 آلاف دولار، وفق قيمتها السوقية بسوق السيارات المستعملة على نطاق دولي.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز فورد Ford Taurus، ونصح الموقع بأن الموديلات المطروحة من هذا الطراز من عام 2011 وحتى عام 2014 جميعها تناسب المراهقين كتجربة قيادة أولى.





وطراز هوندا Honda Accord، والذي تعتبر الموديلات المطروحة منه بداية من عام 2013 وحتى عام 2021 جميعها تناسب المراهقين كتجربة قيادة أولى.





تلاه طراز هوندا Honda Civic، والذي تعتبر الموديلات المطروحة منه بداية من عام 2012 وحتى عام 2015 جميعها تناسب المراهقين كتجربة قيادة أولى.





ثم طراز هيونداي Hyundai Tucson، والذي تعتبر الموديلات المطروحة منه بداية من عام 2012 وحتى عام 2021 جميعها تناسب المراهقين كتجربة قيادة أولى.





وطراز مازدا Mazda 3، والذي تعتبر الموديلات المطروحة منه بداية من عام 2011 وحتى عام 2021 جميعها تناسب المراهقين كتجربة قيادة أولى.





وطراز مازدا Mazda CX-5، والذي تعتبر الموديلات المطروحة منه بداية من عام 2014 وحتى عام 2021 جميعها تناسب المراهقين كتجربة قيادة أولى.





وطراز سوبارو Subaru Legacy، والذي تعتبر الموديلات المطروحة منه بداية من عام 2013 وحتى عام 2021 جميعها تناسب المراهقين كتجربة قيادة أولى.





وطراز تويوتا Toyota Camry، والذي تعتبر الموديلات المطروحة منه بداية من عام 2012 وحتى عام 2021 جميعها تناسب المراهقين كتجربة قيادة أولى.





وطراز تويوتا Toyota Highlander، والذي تعتبر الموديلات المطروحة منه بداية من عام 2008 وحتى عام 2021 جميعها تناسب المراهقين كتجربة قيادة أولى.



