دليل شامل بالأسعار لشراء إطارات جديدة للسيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عند شراء إطارات جديدة للسيارة، توجد مجموعة من الخطوات التي إذا ما اتبعها السائق، سيقوم بعملية شراء إطار جديد بشكل صحيح لسيارته.

وقدم موقع "كار أند درايفر" في تقرير، مجموعة من الخطوات التي نصح باتباعها للقيام بتجربة ناجحة لشراء إطارات جديدة.

وفي مطلع تقريره، طرح الموقع عدة عوامل على اساسها يحدد السائق المقبل على شراء إطارات جديدة، أي نوع مناسب من الإطارات لسيارته.

وهذه العوامل كانت كما يلي:

أولا يجب أن يحدد السائق أي نوع من الإطارات تحتاجه السيارة.

ثانيا، يجب أن يحدد ما عدد الأميال المتوقع من الإطار تحملها.

ثالثا، يجب أن يحدد السائق مقدار التكلفة التي يتطلع لإنفاقها عند الشراء.

وقدم الموقع مجموعة خيارات متميزة من الإطارات نصح بها تشمل ثلاثة أنواع رئيسية من الإطارات، يحدد منها السائق النوع المناسب لسيارته..

النوع الأول، هو الإطارات المجهزة لكافة الفصول، والطراز الذي أوصى به الموقع هو اطارات General Altimax RT43 - All Season، وقيمته بالأسواق 126.99 دولار.





النوع الثاني، الإطارات المخصصة لفصل الصيف، والأفضل الذي نصح به الموقع من هذا النوع، هو اطار Michelin Pilot Sport 4S – Summer، وقيمته بالأسواق 240.99 دولار.





النوع الثالث، هو الإطارات المخصصة للشتاء، والأفضل ضمن هذه الفئة هو إطار Nokian Hakkapeliitta R3 – Studless، وتكلفته بالأسواق 104 دولار.



