شركات السيارات الألمانية تحذر من استمرار نقص أشباه الموصلات لـ 2023

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذر رؤساء شركات السيارات الألمانية على هامش فعاليات معرض ميونخ 2021 للسيارات من استمرار أزمة النقص العالمي لأشباه الموصلات حتى 2023.

وتوقع المدير التنفيذي لدايملر المالكة لمرسيدس، أولا كالينيوس، أن الازمة قد تتحسن في 2022 ولكن لن تتجاوزها الصناعة بشكل فعليّ قبل 2023.

ودعمه في هذا التوقع المدير التنفيذي لمجموعة فولكس واجن، هيربرت ديس، مشيراً إلى استمرار الأزمة لأعوام تحت وطأة الطلب المرتفع للغاية على أشباه الموصلات من القطاعات الإلكترونية المنافسة لشركات السيارات.

من طرفه، يرى أوليفر زيبس، المدير التنفيذي لبي إم دبليو، أن القيود الحالية على سلاسل التوريد العالمية لأشباه لموصلات مستمرة لعام قادم على أقل تقدير.