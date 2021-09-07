مازيراتي تروفيو: حيث المحركات فيراري والتحول إلى سيارة سباق بضغطة زر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – الأقوى والأسرع فقط هم من يمكنهم حمل شعار “تروفيو” من مازيراتي، فبمجرد أن حمله طراز “ليفانتي”.. أصبح فوراً أسرع وأقوى نسخة من “ليفانتي” .. تماماً كما حدث مع طراز “جيبلي” و “كواتروبورتى”.. فما القصة؟ وكيف تساهم “فيراري” في مثل هذا الإنجاز؟

تروفيو، حيث محركات فيراري الـ V8!

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتسمية مازيراتي، فإن “تروفيو” هي في الأساس ما تُسميه العلامة التجارية عندما وضعوا محرك V8 فيراري في إحدى سياراتهم.

تم إطلاق الفئة خلال العام الماضي بنسخة من “مازيراتي ليفانتي”، وفي عام 2021 حصلت السيارات السيدان من نوع “جيبلي” و “كواتروبورتى” أيضًا على خيار الحصول على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 3.8 لتر بقوة 580 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 730 نيوتن.متر.

هذا يعني أن جيبلي وكواتروبورتي هما أسرع طرازات الأبواب الأربعة التي أنتجتها مازيراتي على الإطلاق بسرعه قصوى 325 كم/ ساعة.

محرك أقوى يعني تجهيزات أكثر!

ما أن تقوم بوضع محرك أقوى وأكثر عنفاً من سابقه في سيارة ما، يعني ذلك حاجة تلك السيارة إلى تعديلات أكثر وأنظمة أعقد لتكون قادرة على توظيف هذا القدر الجديد من القوة وإخراجه في أكثر صورة فعّالة قدر الإمكان.

هذا هو ما قام به مهندسو “مازيراتي” بالفعل، لتحصل طرازات “تروفيو” على العديد من التجهيزات المختلفة والمتفردة.

على سبيل المثال، حصلت السيارة على تعديلات في الهيكل بشكل يؤهلها لتحمُّل كل تلك القوة الزائدة عمّا سبق، بجانب توفير أقصى درجات الراحة الممكنة والحفاظ الأقصى على الاتزان والتماسك.

ليس هذا وحسب، فقد حصلت السيارة على نظام “ADAS” وهو نظام المساعدة المتقدم في القيادة، متضمناً القدر الأعلى من أنظمة القيادة الذاتية والمساعدة في القيادة، لتصبح النتيجة النهائية أن تصل وجهتك المقصودة بالقدر الأعلى من الراحة والقدر الأقل من ضغوط القيادة.

كل هذا بجانب نظام “Launch Control” متقدم يساعدك بالتحرك بالسيارة من السكون التام بأقوى قوة ممكنة وبأقل قدر ممكن من إهدار الطاقة ومنع للعجلات من الإلتفاف حول محورها، لتصبح النتيجة النهائية تحقيق أفضل أرقام التسارع الممكنة عبر القدر الأعلى من عوامل الأمن والسلامة.

زر “Corsa“، بوابتك لعالم السباقات!

بضغطة زر واحدة، يمكنك الإنتقال فوراً ومباشرة من سيارة استخدام يومي إلى سيارة سباقات بالغة العنف بصوت جهوري مرعب.. يوفر زر “Corsa” استجابة أسرع وأكثر حدة لبدال التسارع بجانب تبديل لسرعات ناقل الحركة بشكل أسرع كثيراً من المعتاد وأكثر دقة في تحديد السرعة المطلوبة.. والأهم، هو صوت جهوري أكثر من المعتاد عبر سلسلة المحركات المكونة من 8 إسطوانات على شكل حرف V والمقدمة من فيراري.

الوكيل الرسمي في السعودية

يذكر بأن التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة هي حالياً الوكيل الرسمي لسيارات مازيراتي في السعودية، وهي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف الشركة أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكتها بنهاية العام 2021 ما يصل إلى 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة عبر التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة مثل إنفينيتي وهونشي ومازيراتي. كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة.