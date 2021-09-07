هيونداي تصنع سيارة رياضية هيدروجينية جديدة بالتعاون مع ريماك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بينما تتجه الصناعة بالمجمل نحو عالم السيارات الكهربائية، تتمسك بعض الشركات بالتقنيات الهيدروجينية كحل متاح لخفض الانبعاثات الكربونية وتوليد الطاقة بشكل نظيف، أبرزهم هيونداي.

وترى هيونداي أن أسعار السيارات الهيدروجينية ستنخفض بالتدريج لتماثل أسعار السيارات الكهربائية بحلول 2030، وتنوي الشركة الكشف عن الجيل القادم من أنظمة خلايا الوقود الهيدروجينية للعلامة في 2023 مع الكشف عن عدة موديلات اختبارية جديدة مزودة بالتقنية.

كما أكدت هيونداي على عزمها تزويد جميع مركباتها التجارية بتقنية هيدروجينية من نوع ما بحلول 2028، مع العلم أن الشركة بدأت بالفعل بتقديم شاحنات “XCENT” الهيدروجينية في الأسواق مؤخراً.

وكشفت هيونداي عن سيارة هيدروجينية أخرى هذا المرة بتصميم رياضي مبني على كيا ستينجر بمحرك هجين بالقابس بالدفع الخلفي وتقنية خلايا وقود هيدروجينية متطورة لرفع القوة الإجمالية إلى 680 حصان، ما يسمح بتسارع السيارة من السكون إلى 100 كلم\س في أقل من 4 ثواني، بمدى إجمالي 600 كيلومتر.

ووضحت هيونداي أن السيارة تم تطويرها بالتعاون مع شركة ريماك الكراوتية التي اندمجت مؤخرًا مع بوجاتي، كما لمحت لاحتمالية طرحها بشكل إنتاجي كسيارة مخصصة للحلبات.