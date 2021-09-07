سيارة كهربائية قابلة للطي.. إليك مواصفات City Transformer

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة "سيتي ترانسفورمر" النقاب عن سيارتها الكهربائية City Transformer الصغيرة القابلة للطي.

وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض IAA الدولي للسيارات بمدينة ميونخ الألمانية والممتد حتى 12 من أيلول/سبتمبر الجاري.



مواصفات السيارة City Transformer القابلة للطي

وتحاول السيارة الاختبارية ثنائية المقاعد تقديم حل لمشكلة الصف في المدن المزدحمة؛ حيث يمكن تقليل عرض السيارة البالغ 1.40 متر بنحو 40 سم بضغطة زر واحدة.

وما يتم سحبه فقط هو مجموعة التعليق والعجلات، في حين تبقى الكابينة بدون تغيير.

وبالإضافة إلى الإصدار المخصص لشخصين بالغين، سيكون هناك أيضا إصدار لشخص بالغ وطفلين.

قوة السيارة City Transformer القابلة للطي

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة على سواعد محركين كهربائيين بقوة 15 كيلوواتا، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 14 كيلوواتا ساعة تكفي للوصول إلى مدى السير 180 كلم قبل الحاجة للشحن، والذي يستغرق 30 دقيقة للوصول إلى 80%.

وتعتمد السيارة الصغيرة على أبواب مجنحة ووسادات هوائية ونظام تدفئة، فضلا عن نظام الكبح المانع لانغلاق العجلات ABS، مع دعم كامل لأنظمة الأمان عبر العديد من المستشعرات.

ومن المقرر أن يبلغ سعر الموديل City Transformer القياسي 13 ألف دولارا أمريكيا.