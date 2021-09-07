الجزائر.. اعتقال 27 عضوا في حركة "الماك" الانفصالية الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت الجزائر 27 شخصا منتمين لحركة "الماك" الانفصالية، المصنفة إرهابية، في أعقاب هجمات في بلدتين شمالي البلاد.

وقالت الشرطة الجزائرية في بيان، إن 27 شخصا اعتقلوا لمحاولتهم "زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين.. بأمر من جهات في الخارج"، وأضافت أنهم لجأوا لأساليب الاعتداء والسطو على متاجر الجزائريين.



وقال البيان إن الهجمات والاعتقالات وقعت في بلدتي خراطة وبني ورتيلان الشماليتين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، لكنه لم يضف مزيدا من التفاصيل عن الأمر.

وتضمن البيان، أن عددا من أفراد قوات الأمن أُصيبوا بجروح عندما تدخلوا لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح أن الشرطة الجزائرية عثرت على "لواحق لألبسة عسكرية" وأسلحة بيضاء وأختام مزورة وهواتف محمولة بعد تفتيش منازل المعتقلين.

وأنحت الحكومة الجزائرية باللائمة على الحركة، التي أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي، في حرائق الغابات المدمرة التي أودت بحياة 65 شخصا على الأقل بمنطقة القبائل شرقي العاصمة الشهر الماضي.