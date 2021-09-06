تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف داخلية السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الاهتمام بنظافة مقصورة السيارة من أهم العوامل التي تبرز جاذبية وجمال السيارة، لكن مع مرور الزمن تتعرض المقصورة لبعض الاتساخات خاصة في حال إهمال السائقين العناية بها، مما يصعب إزالة وتنظيف هذه الاتساخات، لذا نستعرض لكم خطوات تنظيف السيارة وإزالة الاتساخات الصعبة.

للحصول على مقصورة داخلية جيدة ونظيفة يجب في البداية إزالة القمامة عن أرضية السيارة، بالإضافة إلى أي أغلفة وزجاجات وألعاب وأشياء أخرى لا تستطيع مكنستك الكهربائية التعامل معها.

بعد ذلك قم بإستخدام المكنسة الكهربائية لشفط الأتربة والاتساخات الصلبة الصغيرة، فضلا عن حبات الرمل، مع تجنب استخدام الفرشاة الخشنة أو أي معدات صلبة حتى لا تضر الأسطح الداخلية.

ولتنظيف أجزاء المقصورة قم بوضع المنظفات أو منتجات العناية على قطعة قماش وعدم رشها مباشرة على أجزاء السيارة، تجنبا لتسلل هذه المواد للمفاتيح والمكونات الكهربائية وإتلافها، مع العلم بأن الماء الزائد قد يسبب انكماشا لا يمكن إصلاحه مع الجلد.

كما يجب الاعتماد على المواد والمنظفات المتخصصة بعناية السيارات، والابتعاد عن استخدام المنظفات الكيميائية وسوائل التنظيف المنزلية، حيث أنها قد تضر بتجهيزات وفرش السيارة الداخلية.

ولإزالة بقع الحليب أو الدم أو القيء، يفضل استخدام المنظفات البيولوجية، والتي تحتوي على كائنات دقيقة، حيث يتم رش هذه المنظفات على الفور، وبعد يوم أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الرائحة، وتموت الكائنات الحية الدقيقة.