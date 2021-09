سمارت تكشف عن اول كروس اوفر كهربائية اختبارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت سمارت سيارة #1 الكروس أوفر الاختبارية الكهربائية بالكامل، وهي أول سيارة كهربائية تكشف عنها الشركة منذ أن أعلنت أنها ستتخلى عن محركات الاحتراق الداخلي في عام 2019، وهو نفس عام شراء جيلي ومرسيدس لها.

سيتم بناء سيارات سمارت المستقبلية في الصين بواسطة جيلي، لكن سيتم تصميمها بواسطة مرسيدس، والتي كشفت عن لغة تصميم جديدة في #1، وتأتي السيارة بطول 4,290 مم وعرض 1,910 مم، وارتفاع 1,698 مم، ما يجعلها أقصر وأعرض وأطول قليلاً من مرسيدس EQA الكهربائية بالكامل، وسيتم بناؤها على منصة مطورة من قبل جيلي أيضاً.

تتميز السيارة بالتصميم الأنيق مع مصابيح أمامية ضيقة وغطاء محرك مرتفع وشبك مضيء كبير، وتنتقل تأثيرات الضوء على طول جوانب السيارة إلى مشتت الهواء الخلفي، كما تحصل على عمود C غير مألوف يُعطي مظهر السقف العائم، ولا يوجد عمود B بفضل الأبواب الخلفية المفصلية، ويُتوقع أن يتم تغيير بعض هذه الأشياء في السيارة الإنتاجية.

تقول سمارت أنه على الرغم من الأبعاد الصغيرة، فإن المساحة الداخلية ستكون فسيحة، وذلك لأن الجنوط الكبيرة مقاس 21 بوصة سيتم دفعها بعيداً في كل ركن من أركان السيارة، وبالرغم من أنها تتسع لأربعة مقاعد، إلا أنها قد تتسع لخمسة أشخاص.

تحوي السيارة أيضاً على فتحة سقف بانورمية، وشاشة وسطية عائمة تشبه جهاز آي باد مقاس 12.8 بوصة، ولم تصدر سمارت أية تفاصيل فنية حول المحركات، لكنها تقول أنه يُمكن استخدام تطبيق ذكي كمفتاح رقمي، وأنها ستتميز بأنظمة مساعدة سائق متقدمة وميزة التحديث عبر الهواء، وفي الختام، من المفترض أن تصل الكروس أوفر الإنتاجية إلى أسواق أوروبا والصين بحلول 2023.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin