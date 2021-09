هيونداي لديها خطة لوقف تصنيع سيارات البنزين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي عن هدفها بأن تُصبح محايدة للكربون بحلول 2045، حيث ستُنهي بيع السيارات التقليدية في أوروبا بدءً من 2035، وستُشكل السيارات عديمة الانبعاثات 80% من أسطولها العالمي بحلول 2040، وسيُركز مستقبل هيونداي على التنقل النظيف والطاقة الخضراء، حيث التزمت أنه بحلول 2040، سيتم تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 75% مقارنة بمستويات عام 2019.

تتمثل الخطوة الأولى في زيادة مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات والتي تشتمل على سيارات كهربائية وهيدروجينية، حيث ستُمثل 30% من مبيعات هيونداي العالمية بحلول 2030، وبعد سيارة أيونيك 5 الكهربائية بالكامل التي دُشنت في وقت سابق من هذا العام على منصة E-GMP المخصصة، ستكشف الشركة عن أيونيك 6 سيدان وأيونيك 7 الاس يو في، واللتان ستحصلان على نطاق أكثر من 483 كم للشحنة الكاملة، كما تعمل الشركة على منصات كهربائية جديدة ستوفر وظائف قيادة ذاتية متقدمة.

تتمتع هيونداي بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال تقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية، وتخطط لتوسيع تشكيلة السيارات التي تعمل بالهيدروجين لتشمل جميع أنواع السيارات، فإلى جانب سيارة الاس يو في نيكسو، تقدم هيونداي شاحنة Xcient بخلايا الوقود، كما تخطط لتدشين حافلة Elec City التي تعمل بخلايا الوقود قريباً حيث تختبرها حالياً في أوروبا.

في عام 2023، ستُطلق هيونداي الجيل الجديد من نيكسو، وبعد عام 2025، ستكشف عن اس يو في أخرى تعمل بخلايا الوقود، كما استثمرت في الشركات الناشئة في مجال الهيدروجين الأخضر، وستستخدم الشركة الطاقة المتجددة في منشآتها الإنتاجية، حيث سيكون مصنعها التشيكي أول مصنع يتم تحويله في 2022، في حين أن 90% من عملياتها العالمية بحلول 2040 ستستخدم الطاقة المتجددة.

وإلى جانب السيارات، تعمل هيونداي أيضاً على تطوير السيارات الطائرة، حيث كشفت عن UAM الاختبارية في 2020، وسيتم إطلاقها في عام 2028، على أن تكشف عن سيارة طائرة أخرى في 2030، في حين سيتم الكشف عن خطط هيونداي الكهربائية بالكامل في معرض النقل الدولي لعام 2021، والذي سيُقام من 6 إلى 12 سبتمبر.

