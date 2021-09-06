ابل تستحوذ على حلبة لاختبار السيارات كانت تمتلكها كرايسلر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر الشائعات عن سيارة ابل القادمة، فبالعودة إلى التقرير الأول في عام 2015 والذي ألمح إلى إمكانية إنتاجها، لكن عملاق التقنية الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً لها لم تقدم بعد أي سيارة حتى الآن.

مؤخراً، قامت آبل بشراء مضمار اختبار كان مملوكاً في السابق لشركة كرايسلر، حيث تم شراء أراضي الاختبار التي تزيد مساحتها عن 5,000 فدان من قبل Route 14 Investment Partners LLC، والتي يعتقد الكثيرون أن آبل تمتلكها في الخفاء.

تشير التقارير أيضاً إلى أن اتفاقية الشراء مؤرخة في 25 يونيو 2021، في حين يُعد اختبار وتطوير سيارة آبل ذاتية القيادة أمراً منطقياً في ولاية أريزونا، حيث أصبحت الولاية مكاناً للاختبار وتطوير السيارات ذاتية القيادة منذ عام 2015.

وإلى جانب شراء مضمار الاختبار، يُقال أن آبل تُناقش صفقة محتملة مع تويوتا، ووفقاً لذلك التقرير، فيُمكن للصانع الياباني بناء سيارات آبل بحلول عام 2024.

وفي الختام، لا تزال التفاصيل نادرة، لذا يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الشراكة ستؤتي ثمارها في المستقبل، ويُذكر أن نيسان وهيونداي كانتا شركتين أخرتين تواصلت معهما آبل في الماضي لكن دون جدوى.