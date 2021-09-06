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لكزس LS 2021 متاحة بعرض 50-50 أو بدون دفعة أولى!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من لكزس عبداللطيف جميل والتي يقدمها السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.

* للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه

السيارة المشمولة في العرض

  • لكزس إل إس 2021

تفاصيل العروض

  • يتوفر عرض تقسيط شهري وبدون دفعة أولى يقدمه السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.
  • تتوفر عروض بدفعة أولى 50% ودفعة أخيرة 50% على مدة سنتين من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.
  • نسبة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري تبدأ من 5.34%.
  • بالنسبة للبنك الأهلي فيجب على المحول راتبه ألا يقل راتبه عن 8,000 ريال وغير المحول 10,000 ريال والرسوم الإدارية 0%.
  • أما مصرف الراجحي رسومه الإدارية 1% ومعدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 9.11%.
  • تطبق الشروط والأحكام.

صورة السيارة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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